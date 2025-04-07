Oda tarafından yapılan açıklamada, Mahir Polat'ın kan basıncı değerlerinin kontrolsüz ve yüksek olduğu belirtilerek, bu durumun hayati tehlike taşıdığı vurgulandı.

Ankara Tabip Odası, yüksek kan basıncının Mahir Polat'ın eşlik eden hastalıkları da göz önünde bulundurulduğunda kalp krizi, beyin kanaması, inme ve böbrek yetmezliği gibi ağır hedef organ hasarı ve hatta ölüm riskini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Oda, yetkililere seslenerek Mahir Polat için uygun izlem ve tedavi koşullarının bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekilerek, gerekli tıbbi müdahalenin gecikmemesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklamada ,Mahir Polat'ın kan testi ve sağlık durumunu gösteren tabloya yer verilerek "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın kan basıncı değerlerinin kontrolsüz ve yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum; -eşlik eden hastalıkları da göz önünde bulundurulduğunda- kalp krizi, beyin kanaması, inme ve böbrek yetmezliği gibi ağır hedef organ hasarı ve hatta ölüm riski taşımaktadır. Uygun izlem ve tedavi koşulları bir an önce sağlanmalıdır." denildi.