Etimesgut Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilere yönelik ücretsiz sınav hazırlık kurslarını hayata geçiriyor. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, sınav süreçlerine daha verimli bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla sunulacak eğitim programları; kapsamlı ders anlatımları, düzenli deneme sınavları ve rehberlik hizmetleri ile desteklenecek.

Fırsat eşitliğine önem veren ve eğitimden tasarruf etmeyen Etimesgut Belediyesi, deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin başarısını hedefliyor. ETİMGEM kurslarında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi temel derslerin yanı sıra, haftalık ve aylık ölçme-değerlendirme sınavları ile gelişim süreci takip edilecek. Ayrıca öğrenciler, PDR hizmeti kapsamında hem akademik süreçte hem de tercih dönemlerinde profesyonel yönlendirme ve rehberlik hizmeti alma şansı yakalayacak.

“Öğrencilerimizin Her Zaman Yanında Olacağız!”

Her fırsatta eğitimin önemini vurgulayan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, öğrencilere sunulan destekle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Etimesgut Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Bu doğrultuda tüm öğrencilerimize destek için YKS hazırlık ve 12. sınıf üniversite hazırlık kursu sunuyoruz. Donanımlı eğitmenler eşliğinde, servislerinden yemeklerine kadar her bir detayı düşünerek yola çıktık. Kurs merkezlerimize gelirken yol masraflarını nasıl karşılasam, öğle yemeğinde ne yesem gibi kaygılara kapılmadan sadece derslerine ve girecekleri sınava odaklansınlar diye evlatlarımız için her bir detayı düşündük. Seçim döneminde gençlerimize lise ve üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde yanlarında olacağımızı ve eğitimleri söz konusu olduğunda elimden ne geliyorsa yapacağımı söylemiştim. Çok şükür sözümüzü tuttuk ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden buyana eğitim söz konusu olduğunda tasarruf var diyerek asla geri adım atmadık, aksine ne gerekiyorsa sonuna dek yaptık! Yapmaya da devam edeceğiz! Yıl boyunca öğrencilerimize ve ailelerine destek olmak amacıyla bu hizmetimizi sürdürdük. Profesyonel kadro eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sunarak uzmanlardan destek aldık. Tüm öğrencilerimiz hayallerine kavuşsun diye onları birkaç adım ileri taşıdık! Sınava hazırlıktan tercih sürecine kadar her aşamasında gençlerimizin yanında yer alacağız. Gençlerimizin hak ettiği eğitimi alması ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Son Başvuru 16 Mayıs!

Etimesgut Belediyesi’nin sunduğu 8. sınıf LGS ve 12. sınıf üniversite hazırlık kursları için ön başvurular, ETİMGEM Merkez Binası’na şahsen yapılacak. Başvurular 16 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu önemli eğitim fırsatından yararlanmak isteyen öğrenciler ve veliler, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayabilirler. Etimesgut Belediyesi, gençlerin geleceğine yön vermeye ve onları her adımda desteklemeye devam ediyor.