Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişinin girdiği ALES/2 sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) sonuçları, beklenen tarihten önce açıklandı. 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyuran ÖSYM, adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinden aldıkları sonuçları online sistem üzerinden erişime açtı.

ALES sonuçları, yüksek lisans ve doktora başvurularında, aynı zamanda öğretim görevlisi kadrolarına yerleştirmelerde önemli rol oynuyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih süreci ve başvurular için hazırlıklara başladı.

Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden bilgilerini girerek detaylı puan dökümlerine ulaşabiliyor. Ayrıca sınavla ilgili istatistiksel veriler de ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından paylaşılacak.