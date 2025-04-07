CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi. PM’ye seçilen 60 isimden 8’i, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden çıktı.

PM listesine 181, YDK için ise 51 kişi başvuruda bulunurken, resmi olmayan sonuçlara göre Genel Başkan Özgür Özel’in kurultayda açıkladığı anahtar listede yer alan tüm isimler Parti Meclisi’ne girmeyi başardı.

"Denge ve Denetleme" adlı alternatif listedeki adaylardan hiçbiri PM’ye giremezken, bu listedeki isimler hatırı sayılır düzeyde oy topladı.

Önceki Parti Meclisi'nde yer alan; Volkan Demir, İlhan Uzgel, Emin Umut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık ise bu dönem PM’de kendilerine yer bulamadı. Ayrıca, Bilim Kültür Sanat Platformu kontenjanından aday gösterilen Armağan Erdoğan da ilk 8'e giremeyerek liste dışı kaldı.

Genel Başkan Özgür Özel’in anahtar listesinde yer alan Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, Berna Özgül, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emine Uçak Erdoğan ve Bahattin Bahadır Erdem yeni PM üyeleri arasında yer aldı.

"Denge Denetleme" grubundaki Orhan Sarıbal 414 oy alarak 53. sırada yer alırken, Deniz Demir 408 oyla 54., eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 404 oyla 55. sıraya yerleşti. Koza Yardımcı 402 oyla 56., Oğuz Kaan Salıcı 397 oyla 57., Müslim Sarı 381 oyla 58., Ali Öztunç 377 oyla 59., Gaye Usluer 305 oyla 64. ve Faik Öztrak ise 302 oyla 65. sırada yer aldı.

Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 213 oyla 82. sırada yer alırken, anonsçusu olarak bilinen Barış Bozkurt 205 oyla 88. sıraya yerleşti.