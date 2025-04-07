Pendik’te, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde otoyolun Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ticari araç, TIR’ın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.