Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, yaklaşık 17 gündür devam eden protestolarına yeniden başladılar. Bayram tatilinin ardından üniversiteye dönen öğrenciler, bu kez A4 Kapısı'nda büyük bir yürüyüş düzenleyerek taleplerini yine dile getirdi.

Öğrenciler, polis ablukası ve üniversiteye giriş çıkışların engellenmesi gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Öğrenciler demokratik haklarını savunmak ve İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve eylemlerde gözaltına alınan diğer arkadaşları için tepkilerini sürdürüyorlar. Kampüs içindeki gerilim sürerken, polis ekipleri üniversite çevresindeki güvenlik önlemlerini artırmış durumda.

Öğrenciler ve Mahalleli tepki veriyor!

Öte yandan, polisin aldığı güvenlik önlemine mahalleli tepki gösterdi. Polis ile tartışma yaşayan vatandaşlar, “Öğrencilere çok müdahale etmeyin.” gibi kelimeler kullanırken, Polis ekipleri ise bu sözler karşısında, “Biz düşman mıyız” ifadesini kullandı