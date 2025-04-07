Mamaklı vatandaşların uzun zamandır beklediği Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamaya göre, kısa süre içinde saha çalışmaları başlayacak. Mamak, yıllardır metro hattının Dikimevi'ne kadar ulaşmasından dolayı büyük bir ulaşım sorunuyla karşı karşıyaydı. Bu durum, vatandaşların sık sık şikayet etmelerine ve metro hattının bir an önce başlatılması için taleplerde bulunmalarına yol açmıştı.

Dikimevi’nden Natoyolu’na kadar uzanacak olan metro hattı, Natoyolu bölgesindeki yoğun ulaşım problemlerini hafifletecek. Özellikle iş çıkış saatlerinde otobüs ya da dolmuş bulmakta zorlanan vatandaşlar için büyük bir rahatlatma sağlayacak. Bu metro hattının, Mamaklılar için büyük bir ulaşım kolaylığı sunması bekleniyor.

Başka projeler de yolda!

Yavaş, metro projeleri hakkında yaptığı açıklamalarda, belediyenin geçmiş dönemde devraldığı 6 milyar liralık metro borcunun tamamının ödendiğini belirtti. Ayrıca, Ankara'da ulaşım altyapısına katkı sağlayacak başka projelerin de onay aldığını ifade etti.

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz. Ulaşım projelerinde başka onaylar da alındı. M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında. Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir."