Sosyal medyayı aktif kullanan kullanıcılar için en çok merak edilen sorulardan biri, "Instagram profilime kimler bakmış?" sorusudur. Kullanıcılar, paylaşımlarının kimler tarafından izlendiğini ve profillerine kimlerin göz attığını öğrenmek istiyor. Instagram, doğrudan bu bilgiyi paylaşmıyor. Peki, Instagram profilimize kimin baktığını öğrenmenin bir yolu var mı?

Instagram’da kimin profilinize baktığını görme yöntemi!

Instagram, kullanıcıların gizliliğini ihlal etmemek için doğrudan profilinizi kimlerin incelediğini gösteren bir özellik sunmuyor, ancak bazı ipuçlarıyla bu bilgiyi edinmek mümkün. İşte bu ipucundan yararlanabileceğiniz bir yöntem:

Instagram profilinizi Açın

Ayarlar menüsüne girin

Engellenenler listesini açın

Engellenen listesinin en başındaki artı işaretine tıklayın

Bu yöntem, bazı kullanıcılar tarafından kullanılan bir özellik olarak öne çıkıyor. Doğruluğu kesin olarak bilinmese de, kullanıcılar bu yöntemi deneyerek Instagram profillerine kimlerin baktığını görebildiklerini iddia ediyor.

Uygulamaları dikkatli kullanmalıyız!

Bazı kullanıcılar, "Instagram profilime kim bakmış?" gibi soruları yanıtlamak için farklı uygulamalara yönelse de, bazı uygulamaların güvenliği şüpheli olabilir. Kişisel verilerinizi paylaşmak, kötü niyetli yazılımlar tarafından tehlikeye atılmanıza neden olabilir. Bu nedenle, bilinmeyen ve güvensiz uygulamalardan kaçınmak en doğrusu.