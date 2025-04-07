HABER:EBRU APALAK

Engelli hakları aktivisti, gazeteci ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Engelliler Danışma Kurulu Üyesi Elif Gamze Bozo, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda engelli bireylerin haklarını savunmak, eşit temsiliyeti sağlamak ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için Parti Meclisi’ne (PM) adayı oldu. Bozo, sosyal yaşamdan erişilebilir kentlere kadar geniş bir mücadele başlığı belirledi ancak CHP'nin A takımı olarak belirtilen PM’ye seçilemedi.

CHP PM’DE ENGELLİ TEMSİLİ YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegelere sunduğu anahtar listenin tamamı kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi aşamadı. Altmış kişiden oluşan PM’ye 181 aday başvurdu. Seçilmeye yeterli oy sayısının 331 olarak belirlendiği kurultayda, 1323 üye, PM seçimi için oy kullandı.

Elli ikisi doğrudan seçimle belirlenen PM üyelerinin kalan sekiz üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) kontenjanından seçiliyor. PM’ye cinsiyet kotasından 17 aday seçilirken, gençlik kotasından 12 aday seçildi. Engelli kotasından ise hiçbir aday PM’ye giremedi.

On kişiden oluşan PM yedek üyeleri arasında cinsiyet kotasından iki aday yer aldı. Gençlik ve engelli kotalarından ise hiçbir aday PM’de yer alamadı. PM’ye BKSP’nin listesinden cinsiyet kotasından üç aday girdi, gençlik ve engelli kotalarından ise hiçbir aday giremedi.

Resmî sonuçlar, CHP tüzüğünde belirtilen cinsiyet ve gençlik kotalarının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinden sonra açıklanacak.

“BU, BİR İNSAN HAKLARI MESELESİDİR”

CHP’nin önceki Parti Meclisi’nde de hiçbir engelli yer almamıştı. Elif Gamze Bozo, yeni PM’ye engelli kotasından hiçbir adayın seçilememesini şu sözlerle değerlendirdi: “PM ve tüm il-ilçe teşkilatlarında engelli bireylerin temsiliyetinin olmaması sadece CHP’ye özgü bir sorun değil, tüm partilere özgü bir sorundur. Bu, bir insan hakları meselesidir. Siyasal hayata katılıma hiçbir şekilde engel olunmamalıdır.”

Bozo, PM’ye seçilmesi hâlinde engelli bireylerin karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla şu hedefleri belirlemişti:

“Siyasal hayata katılım ve temsiliyet yetkisi alırsam ilk hedefim; parti içinde engelli bireylerin daha aktif olması için il ve ilçe başkanlıkları, seçim büroları ve mahalle temsilciliklerinin engellilere uygun, rahat ve erişilebilir ortamlara dönüştürülmesi. Ayrıca engellilerin kendilerini tam olarak ifade edebileceği bir komisyon oluşturulması, yani konunun öznelerinin karar mekanizmalarında yer almasını sağlamak ve kapsayıcı, erişilebilir bir ortam yaratmak.”