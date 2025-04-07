Malezya’nın Terengganu kentindeki bir hastanede, yüksek derecede antibiyotik dirençli ve ölümcül bir ‘Acinetobacter baumannii’ türü tespit edildi. Bilim insanları, bu bakterinin küresel ölçekte yaygın olan ‘GC2’ soyuna ait olduğunu ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu duyurdu.

Malezya’nın Terengganu kentindeki bir hastanede saptanan bu tehlikeli bakterinin, dünya genelinde yaygın olan ‘GC2’ soyuna ait olduğu ve çok sayıda antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiği belirlendi.

Araştırmacılar, 2011 ile 2020 yılları arasında bölgede toplanan 126 bakteri örneğini inceledi. Sonuçlar, bakterinin çok sayıda antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiğini ortaya koydu. Özellikle ‘A. Baumannii’ enfeksiyonlarında genellikle ilk tercih edilen ‘karbapenem’ grubu antibiyotiklere karşı yüksek düzeyde direnç saptandı. Uluslararası araştırma ekibi, inceledikleri örneklerin yüzde 97’sinde antibiyotik direncini yaymakla görevli ‘plazmid DNA’larının bulunduğunu belirtti.

Hastanelerde yayılmaya devam ettiğine dair yeni kanıtlar

Araştırmanın ortak yazarlarından Birmingham Üniversitesi’nden Dr. David Cleary, çalışmayla ilgili açıklamasında, “Bu tehlikeli A. baumannii ailesinin hastanelerde yayılmaya devam ettiğine dair yeni kanıtlar elde ettik. Ancak düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen veri çok yetersiz. Hastalığın nasıl evrildiğini anlamak, yayılmasını önlemek ve etkili tedaviler geliştirmek açısından kritik önemde” dedi.

Antibiyotik direnciyle mücadele edebilmek için bu ülkelerde daha etkili takip sistemlerine ve yeni tedavi protokollerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Cleary, “GC2 soyunun baskınlığı ve karbapenem direncinin yüksekliği, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Araştırmanın başyazarı ve Malezya’daki Sultan Zainal Abidin Üniversitesi’nden Prof. Chew Chieng Yeo ise “Çalışmamız, çoklu ilaç direncine sahip bakterilerin yayılımına karşı uluslararası araştırma iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle bazı bölgelerden veri eksikliği varken bu iş birliği daha da kritik hale geliyor” değerlendirmesinde bulundu.