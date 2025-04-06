Şevval ATEŞ/ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Kurultayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kurultaya CHP’nin Milletvekilleri ve delegeleri de katıldı. Sonsöz Gazetesi’ne Kurultayla ilgili konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın satırbaşları şöyle: “Bizim olağanüstü kurultay yapmamımızın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyum ataması yapılması için AKP’nin çalışma yapması. Bütün muhalefeti, dizayn etmek için buna benzer hile, kumpas ve tuzaklar kurmaya devam ediyor. Biz kendimize çok güveniyoruz. Üyelerimize, delegelerimize Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren tüm vatandaşlara güveniyoruz. Hodri meydan diyoruz. “ ifadelerini kullandı.

AKP’nin ne yapmaya çalışırsa çalışsın ona cevaplarını demokrasi şöleni yaparak kanıtladıklarını belirten Yavuzyılmaz,” Olağanüstü bir kurultay toplayarak yerine getiririz. Bunu da tüm dünyaya gösteririz dedik. Burada bugün demokrasi şöleni var. Genel Başkanımız Özgür Özel, çok güçlü.” dedi.