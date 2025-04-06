Melisa SAPAZ/ANKARA

6 Nisan Pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Genel Kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Çok sayıda partili, vatandaş, milletvekili ve belediye başkanının katıldığı kurultayda, CHP Genel Başkanlığı’na yeniden Özgür Özel seçildi.

Kurultay sırasında CHP Zonguldak Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Sonsöz Gazetesi Muhabiri Melisa Sapaz’ın sorularını yanıtladı. Yavuzyılmaz, özellikle İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ve sürecin nasıl ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yavuzyılmaz, İmamoğlu’nun tutukluluğu ile ilgili sürecin parti açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek; “Şu ana kadar Ekrem Başkanı iki defa ziyaret ettim. Beraber çalıştığımız konular var. Ekrem Başkan Silivri’de hepimiz adına tutsak. Ekrem başkan hepimiz adına silivride onunla birlikte belediye başkanlarımızda çalışma arkadaşları yine Silivri’de. Silivri’de muhalefet yelpazesi de var diyebiliriz. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarından sanat dünyasının önde gelen isimlerine kadar pek çok kişi orada tutsak edilmiş durumda. Ekrem imamoğlunun sesini Silivri dışında Dünya’da duyurmak görevimiz çünkü Ekrem İmamoğlu sadede İstanbul Büyülşehir Belediye Başkanı değil Türkiye’nin belediye başkan birliği değil aynı zamanda ekonomik krizin gençlerin hayat kaygısı kepenk kapatan esnafın bir temsilcisi olarak hapsedildi. Hepimizi temsil etmeye devam ediyor. Biz Ekrem İmamoğlu’na vurulmak istenen zinciri kıra kıra tüm Türkiye bu haksızlığı anlatarak büyümeye devam edeceğiz. Neticede Ekrem başkanı AK Parti’ye yani başındakileri hapis ettiğine pişman edeceğiz. Çok çalışıp insanları akpnin karanlığından kurtaracağız.” dedi