Brezilya’da, bir uçak motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay, Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan São Paulo eyaletinin yakınlarında meydana geldi. Uçakta pilot Mateus Renan Calado (29) ve uçağın sahibi iş insanı Valdemiro Jose Minella (71) bulunuyordu.

Yaralanma ya da can kaybı olmadan başarılı bir inişin gerçekleştirilmesi, yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı. Olayın hemen ardından uçak, otoyola iniş yaptı ve herhangi bir büyük kazaya yol açmadan, uçuşa katılan iki kişi güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Yetkililer, pilot Calado'nun gösterdiği beceri sayesinde uçak ve yolcuların büyük bir tehlikeden kurtulduğunu belirtti.

Brezilya Sivil Havacılık Otoritesi, uçağın motor arızasının kesin sebebinin araştırıldığını ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Ancak, olay sırasında otoyolun trafiği etkilenmedi ve çevre güvenlik önlemleri alındı. Brezilya’nın hava güvenliği konusundaki yüksek standartları, bu tür acil durumların minimum zararla atlatılmasına yardımcı oldu.

Pilot Mateus Renan Calado’nun başarıyla gerçekleştirdiği iniş, havacılık camiasında büyük takdir topladı. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, uçuş ekibinin olay anındaki soğukkanlılık ve profesyonellikleri vurgulandı.