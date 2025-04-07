Kanserle Dans Derneği ve Değer Temelli Sağlık Derneği tarafından yapılan 'Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri' araştırma sonuçlarına göre kanser hastaları ve yakınlarının en çok psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Ankara'da bir otelde 'Ulusal Kanser Haftası' nedeniyle Kanserle Dans Derneği ve Değer Temelli Sağlık Derneği paydaş buluşması düzenledi. Toplantıya, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Harun Bağcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı, Türk Tıbbi Onkoloji Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci ve Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan katıldı. Etkinlikte, 'Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri' araştırmaları sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Kanser hastalığında yeni ve güncel tedaviler, ilaca erişim, sağlık hizmetleri, psikoloji ve beslenme desteğinin sorgulandığı anket çalışmasında, hasta ve yakınlarının en çok psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu belirlendi.

HASTA VE YAKINLARININ YÜZDE 74,9'U KETEM'DEN YARARLANMIYOR

Ankete katılan, kanser hasta ve yakınları yüzde 70 oranında tedavi sürecinde sorun yaşadığını ifade ederken, psikososyal destek ihtiyacı ve uzman destek eksikliği en yüksek beklenti olarak ortaya çıktı. 2022 yılında yapılan ankette katılımcıların yüzde 89,23’ü ücretsiz grup terapisi veya bireysel psikososyal destek almak isterken, 2025 yılında bu oranın yüzde 91,81'e yükseldiği görüldü. Ankete katılan hasta ve yakınlarının bir diğer talebi ise diyetisyenden ücretsiz beslenme desteği oldu. Katılımcıların yüzde 92,03'ü diyetisyen desteği istedi. Anket çalışmasında Türkiye’deki kanser hastalarının ilaca erişim konusunda büyük oranda sorun yaşamadıkları görülürken; ilacın sigorta tarafından karşılanmaması, eczanelerde ilacın bulunmaması, katkı payının yüksek olması gibi sorunlarla da karşılaştıkları görüldü. Katılımcıların modern tıp yöntemleri dışında ek olarak alternatif tedavi yöntemlerini de merak ettikleri belirlenirken, dünyadaki yeni tedaviler hakkında da bilgi sahibi olmak istedikleri ortaya çıktı. Araştırma bulgularından elde edinilen bir diğer sonuç ise Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'yle (KETEM) ilgili oldu.

Araştırma, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) yapılan ücretsiz kanser taramaları hakkında toplumun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu da ortaya çıkardı. Genel olarak KETEM’deki ücretsiz hizmetlerden yüzde 76,97’si haberdar olduğunu belirtirken, hasta ve hasta yakınlarının yüzde 74,9’unun ise KETEM’lerden yararlanmadığını ortaya çıkardı.

ANKETE 1270 HASTA VE HASTA YAKINI KATILDI

Online olarak gerçekleştirilen ankete, 1270 hasta ve hasta yakını katıldı. Araştırma; katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, hastalık öyküleri, gelecek beklentileri ve sağlık algısına ilişkin görüşleri ile 2022- 2025 Yılı Araştırmaları Karşılaştırmalı Bulgular olmak üzere 5 bölümde 36 soru ile yapıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 86.69’u (1101 kişi) kadınlardan oluşurken, katılımcıların yüzde 42,36’sı kendisini kanser tedavisi gören hasta, yüzde 30,87’si kanser tedavisi tamamlanmış hasta ve yüzde 16,93'u ise hasta yakını olarak tanımladı. Araştırmaya katılan hasta ve hasta yakınlarının tedavi aldıkları sağlık kurumlarının dağılımı ise şöyle sıralandı. Katılımcıların yüzde 31,13’ünün (321 kişi) Sağlık Bakanlığı-Devlet Hastanesi'nde, yüzde 30,16'sının da Özel Hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Buna göre 2022 yılında yüzde 37,63’ün özel hastanelerde tedavi aldığı göz önüne alındığında, 2025 yılında bu oranın yüzde 30.16'ya gerilediği görüldü.

PANDEMİ VE DEPREMDE SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMADI

Araştırma, COVİD-19 Pandemi sürecinde hastaların tedavide sorun yaşamadığını da ortaya çıkardı. Ancak yüzde 11,48’i sorun yaşadığını belirterek, psikososyal destek alamadığından yakındı. 6 Şubat depremlerinde de hasta ve yakınlarının yüzde 77,87’si sorun yaşamadığını ifade ederken yüzde 6,94’ü ise psikososyal yönden destek alamadığını belirtti. Araştırmaya katılan hasta ve hasta yakınlarına tedavi sürecinde ya da sonrasında herhangi bir hasta derneği ile iletişime geçme durumu da soruldu. Buna göre yüzde 79,73''ünün iletişime geçmediği gözlemlenirken iletişime geçenlerin hasta derneklerinden önemli oranda fayda sağladığı belirlendi.

'ÜLKEMİZDE YAKLAŞIK 225 BİN KİŞİYE YENİ KANSER TEŞHİSİ KONULDU'

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Harun Bağcı toplantıda yaptığı konuşmasında, kanserle mücadelenin bireysel ve toplumsal bir konu olduğunu belirterek, "Kanser, dünyada ülkemizde ölümlere sebep olan hastalıklar arasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ilk sırada yer alan önemli bir halk sağlığı durumudur. Sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süre mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden birinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri, akciğer, meme ve kolorektal kanserler benzerlik göstermektedir. Son yayınlanan istatistiklere göre ülkemizde yaklaşık 225 bin kişiye yeni kanser teşhisi konulmuştur" dedi. (DHA)