Medicana Ataköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Banu Kurt, alerji ile soğuk algınlığının belirtilerinin zaman zaman karıştırılabildiğini, doğru tanının tedavi süreci açısından önem taşıdığını belirtti.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, alerjik reaksiyonlar değişen tetikleyicilerin etkisiyle yılın farklı dönemlerinde görülebiliyor. İlkbaharda polenler, yaz ve sonbaharda küf sporları, kışın ise ev tozu akarları ve hayvan tüyleri gibi ev içi alerjenler öne çıkıyor. Astım, egzama gibi alerjik hastalık geçmişi olan bireyler ve ailesinde alerji öyküsü olanların ise bu tetikleyicilere karşı yıl boyunca dikkatli olması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, alerjinin bazen grip veya benzeri solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırıldığını ifade etti.

Kurt, öksürük, boğazda gıcıklanma, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözlerde kaşıntı gibi belirtilerin hem alerji hem de soğuk algınlığında görülebildiğini ancak alerjide ateş ve kas ağrısı gibi enfeksiyon bulgularının genellikle bulunmadığını dile getirerek, "Alerji ve soğuk algınlığının ayrımını yapmak gerek tanı gerekse tedavi için önem taşır." ifadesini kullandı.

Alerjide sık görülen öksürük, nefes darlığı ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Kurt, "Bu belirtiler gündelik hayatı olumsuz etkiliyorsa göğüs hastalıkları ya da alerji ve immünoloji uzmanına başvurmak önem taşır. Gerekli durumlarda alerji testleri yapılarak tanı ve tedavi konusunda destek alınabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kurt, alerjiden ve alerji ataklarından korunmaya yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

"Alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durun, polenler için sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının, maske ve güneş gözlüğü kullanın, dış ortamdan geldikten sonra kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın, evinizde filtreli klima kullanın, pencereyi sık açmayın ve uyku kalitesini etkileyen, nefes darlığına neden olan alerjik reaksiyonlar mutlaka uzman tarafından değerlendirilmelidir."