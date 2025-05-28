Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kalecik Belediyesinin sağlıklı yaşam ve hareket etmeyi hedefleyen organizasyon Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda başkentli kadınlar Guinness Rekoru için yarışacak. Etkinlik 31 Mayıs Cumartesi saat: 14:00'de gerçekleşecek olup, başkentli kadınlar, aerobik ile yarışacak. Yarışmaya katılacak olan hanımlar, belediyenin resmi hesaplarından başvuru yapabilecek.

"Organizasyon ücretsiz "

Konuya ilişkin belediyenin resmi hesabından yapılan açıklama şu: "Başkent’te rekor zamanı! 31 Mayıs Cumartesi, saat 13.30’da binlerce kadınla Guinness Rekoru için aerobik yapıyoruz. Üstelik tamamen ücretsiz! Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı Kalecik’ten katılmak isteyen vatandaşlarımız Kültür Merkezi'ne başvurabilir" ifadeleri kullanıldı.

Aerobik nedir sağlığa katkısı nelerdir?

Aerobik, vücudun büyük kas gruplarını ritmik ve sürekli bir şekilde çalıştıran, kalp atış hızını ve solunumu artıran egzersiz türüdür. "Aerobik" kelimesi "oksijenle" anlamına gelir ve bu egzersiz tipi vücudun enerji üretimi için oksijeni kullanmasını ifade eder. En yaygın aerobik aktiviteler arasında yürüyüş, koşu, bisiklet sürme, yüzme, dans ve tempolu aerobik egzersiz sınıfları yer alır.

Kalp ve damar sağlığını geliştirir:

Düzenli aerobik egzersiz, kalp kasını güçlendirir, kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini dengeler.

Akciğer kapasitesini artırır:

Solunum sistemini güçlendirerek daha verimli oksijen alımına ve karbondioksit atılımına yardımcı olur.

Kilo kontrolüne yardımcı olur:

Kalori yakımını artırarak yağ yakımını destekler. Metabolizmayı hızlandırır.

Kan şekeri kontrolünü iyileştirir:

Tip 2 diyabet riskini azaltır ve mevcut diyabetli bireylerde insülin duyarlılığını artırır.

Zihinsel sağlığı destekler:

Endorfin salgılanmasını artırarak stres, depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletir. Hafıza ve odaklanmayı geliştirir.

Uyku kalitesini artırır:

Daha hızlı uykuya dalmayı ve daha derin uyumayı sağlar. Yeni Vali Atamaları Resmi Gazete’de İçeriği Görüntüle

Kemik ve kas sağlığını destekler:

Düzenli yapılan aerobik egzersiz kemik yoğunluğunu artırabilir ve kas gücünü korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Düzenli egzersiz, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırabilir.