Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Genel Olağanüstü Kurultay'ında başkan seçilen Özgür Özel'i ziyaret etti.

"İktidar yolunda yürümeye devam"

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. nİktidar yolunda kararlılıkla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.