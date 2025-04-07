NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar 7 Nisan akşamı ekranlarda olmayacak. Peki dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş gibi isimlerin rol aldığı dizi Kızıl Goncalar 7 Nisan akşamı 45 . bölüm yayınlanmayacak Dizinin yayınlanmama sebebi, bölüm maliyetlerini karşılamak için yeterli reklam gelirini elde edememesi nedeniyle ekran karşısına çıkamayacak.

Önceki bölümde ne olmuştu?

Cüneyd’in Meryem’i post makamına layık görmesi, tarikatta ciddi bir huzursuzluğa yol açar. Bu karar kulaktan kulağa yayılınca, Meclis-i Meşayih’teki tartışmalar da giderek alevlenir. Sadi Hüdayi, Meryem’in mürşid olmasına kesin bir şekilde karşı çıkarak yalnızca bu karara değil, aynı zamanda Cüneyd’e duyduğu güvene de gölge düşürür. Öte yandan Meryem henüz kararını vermemiştir; ailesini koruma isteğiyle tarikatın geleceğini düşünmek arasında sıkışıp kalmıştır. Bu belirsizlik içinde Mira, olanları kabullenmekte zorlanırken geleceğe dair kaygıları daha da artar. Cüneyd’in yanında duran Zeynep ise, annesinin mürşid olmasının kadınlara ilham ve güç vereceğini düşünmektedir.