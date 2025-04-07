İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özelsosyal medya üzerinden bir boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya, TRT 1'de yayınlanan popüler dizi Teşkilatın başrol oyuncularından Aybüke Pusat da destek verdi. Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla boykot çağrısını desteklerken, bu durum bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Aybüke Pusat’a Tepkiler ve Kadrodan Çıkarılma Kararı

Sosyal medyada hızla yayılan tepkiler nedeniyle Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması istenen oyuncular arasında yer aldı. Tepkilerin artmasının ardından, TRT ve dizi yapımcıları tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına karar verildi. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve izleyicilerden çeşitli yorumlar aldı.

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, dizinin 139. bölümünde Neslihan karakterine veda edecek. Pusat’ın diziden ayrılmasıyla birlikte, dizinin kadrosunda bir ismin daha değişmesi gündeme geldi. Hangi oyuncunun ve hangi karakterin ayrılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bu gelişme dizinin izleyicilerini meraklandırdı.

Teşkilat Dizisinde Neler Oluyor?

Teşkilat, TRT 1’de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan bir dizi olma özelliğini taşıyor. Milli istihbarat örgütü ve ajanlık temalı dizinin başrolünde Aybüke Pusat'ın yanı sıra Murat Aygen gibi isimler de yer alıyordu. Pusat’ın diziden ayrılmasının ardından, dizinin diğer oyuncularının geleceğiyle ilgili soru işaretleri de oluştu.

Boykot Tepkileri ve Medyada Yansıması

Aybüke Pusat’ın sosyal medyada verdiği destek, sadece izleyicilerden değil, aynı zamanda sektördeki bazı isimlerden de tepki topladı. Pusat’a yönelik tepkiler, boykot çağrısının arkasında durmanın, televizyon endüstrisi ve kamu yayıncılığıyla ilişkili olabilecek olumsuz etkiler yaratabileceği yorumlarına yol açtı.

Murat Aygen Projeye Veda Ediyor

Teşkilat dizisinin Tufan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Murat Aygen, diziden ayrılma kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aygen, daha önce belirlenen bir ayrılık sahnesiyle diziden veda edecek. Aygen'in projeden ayrılması, Teşkilat dizisinin kadrosunda önemli değişikliklere yol açarken, izleyiciler de bu gelişmeyi şaşkınlıkla karşıladı.