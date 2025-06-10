Okulda düzenlenen ön elemede ilk üçe giren öğrenciler çevre duyarlılığıyla hazırladıkları projelerle dikkat çekti. İlçe birinciliğiyle ödüllendirilen Ayşe Kaya’nın yanı sıra, okul içi yarışmada Ceren Kösemehmet ikinci, Ecrin Su Toprak ise üçüncü olarak takdir topladı.

Başarı Tesadüf Değil, Emek ve Bilincin Sonucu

Okul Müdürü Fatih Aşkın, Ayşe Kaya’yı başarısından dolayı ödüllendirerek çevreye duyarlı nesillerin önemine vurgu yaptı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere çevre bilinciyle ortaya koydukları yaratıcı çalışmalar için teşekkür eden Aşkın, “Hiçbir başarı tesadüf değildir” sözleriyle öğrencilere olan inancını dile getirdi.

Geleceğe İlham Veren Bir Başarı

Bu gurur verici başarı, yalnızca bireysel bir ödül değil; aynı zamanda okulun çevreye duyarlı ve yenilikçi eğitim yaklaşımının da güçlü bir göstergesi. Öğrencilerin hem sanatsal yeteneklerini hem de sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını yansıttığı bu projeler, ilham verici bir örnek oluşturuyor.