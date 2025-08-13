Serik'e bağlı Demirciler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine arazözler sevk edildi. Yangın bölgesinin yüksek ve sarp kayalık olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabilen yangın bölgesinde soğutma çalışmasına başlandı. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Demirciler Mahallesi Muhtarı Nurettin Gök, gece büyük korkuyla uyandıklarını belirterek, "Gece yarısı mahallemizde meydana gelen yangını fark eder etmez durumu 112'ye bildirdim. Olay yerine kısa sürede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Gece yarısı başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sabaha karşı 07.00 gibi kontrol altına alındı. Bir yandan soğutma çalışması devam ediyor. Yangın yerleşim merkezine yakın olması nedeniyle büyük faciayı atlatmış olduk. İlçemize ve mahallemize geçmiş olsun" dedi.

Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. (DHA)

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)