Borsa İstanbul'da Perşembe günü yarım gün süren işlemler alış yönlü seyrederken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 oranında değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 68,37 puan ve yüzde 0,72 artışla 9.554,93 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,28 artışla en çok kazandıran sektör olurken, holding endeksi de yüzde 0,52 oranında prim yaptı.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, bankacılık hisseleri en fazla yükselen grup olarak öne çıkarken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları endeksi yüzde 0,63 düşüşle günün tek kaybettiren sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gözler ABD-Çin Ticaret Görüşmelerinde

ABD ile Çin arasındaki tarife savaşının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, iki ülkenin ticari ilişkilerinde yaşanan gerilimin azaltılması amacıyla Londra’da yapılan üst düzey görüşmeler yakından takip ediliyor. Bu temaslardan çıkacak sonuçlar, küresel piyasalarda yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistlerden Teknik Değerlendirme: Direnç 9.600’de

Piyasa analistleri, yurt içinde Hazine nakit dengesi verisinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni endeksinin yatırımcıların radarında olacağını belirtti. Teknik açıdan değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puan seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.