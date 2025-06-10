Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Kıdır, “Sulu meyveler sıvı ihtiyacına katkı sağlasa da suyun yerini tam olarak tutmaz. Çay, kahve ve gazlı içecekler de su yerine geçmez, hatta vücuttan daha fazla sıvı atılmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Güneş Çarpması Hayati Risk Taşıyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Kıdır, yaz aylarında terleme ve buharlaşmayla hızla artan sıvı kaybının yerine konmaması halinde böbrek, karaciğer ve kalp gibi hayati organların olumsuz etkileneceğini söyledi. Güneş çarpmasının özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar için ölümcül olabileceğini belirten Kıdır, şu belirtilere dikkat çekti:

“Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü ve terleme azalması. Bu belirtiler görüldüğünde kişi hızla serin bir alana alınmalı, bilinci açıksa su verilmeli, bilinci kapalıysa acil yardım çağrılmalıdır.”

Su Tüketimi Yazın Artmalı

Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için yeterli miktarda su alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kıdır, “Yetişkin bireyler günlük ortalama 2 ila 2,5 litre su içmeli. Bu oran, kişinin kilosu, fiziksel aktivitesi ve çevresel sıcaklığa göre artabilir. Özellikle kalp ve böbrek hastalarının sıvı tüketimi bireysel olarak planlanmalıdır” dedi.

Risk Altındaki Gruplar Dikkatli Olmalı

Yaz sıcağında sıvı kaybına karşı özellikle şu grupların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kıdır, “Yaşlılar, çocuklar, kalp, diyabet ve hipertansiyon hastaları ile böbrek yetmezliği olan bireyler yaz mevsiminde daha fazla sıvı kaybı riski altındadır” dedi.

Su Yerine Şekerli ve Gazlı İçecekler Tercih Etmeyin

Su ihtiyacının sadece meyve ya da diğer içeceklerle karşılanamayacağını ifade eden Kıdır, “Fazla meyve tüketimi kan şekerini yükseltebilir ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Çay ve kahve gibi içeceklerin de idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücuttan daha fazla sıvı atılmasına sebep olur” diye konuştu.

Vücut Ağırlığına Göre Su Hesabı

Doç. Dr. Kıdır, sıcak havalarda su ihtiyacının arttığını belirterek, “Genel olarak kilo başına 35 mililitre su tüketimi önerilir. Ancak yaz aylarında terleme ve buharlaşma nedeniyle bu miktarın üzerine çıkmak gerekir” şeklinde konuştu.