Dünya genelinde korumacı politikaların ekonomiler üzerinde yarattığı endişeler, merkez bankalarının para politikalarında daraltıcı etki yapıyor. ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler, enflasyon hedeflerini zora sokarken istihdam piyasasına dair soru işaretlerini artırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Böylece Fed, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Powell’dan Enflasyon ve İstihdam Vurgusu

Kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon risklerinin hâlâ yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, “Bu zorlu bir denge. Daha nötr bir politika duruşuna geçmenin uygun olduğunu düşündük.” dedi. Powell, 50 baz puanlık indirim için ise yeterli destek olmadığını aktardı.

Fed’in ekonomik projeksiyonlarında yıl sonu federal fon oranı tahmini yüzde 3,6’ya çekildi. Bu da 2025’te yeni indirimlerin gelebileceğine işaret ediyor.

ABD Verileri ve Piyasaların Tepkisi

Son açıklanan verilere göre ABD’de ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Tarım dışı istihdam 22 bin kişi ile beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3’e yükseldi.

Fed’in faiz indirimi sonrası dolar endeksi 96,2 seviyesine gerileyerek Şubat 2022’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,99’a indi.

Altının ons fiyatı, dolar endeksindeki zayıflamanın da etkisiyle 3 bin 707 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Ancak satış baskısıyla yeniden 3 bin 656 dolar seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolardan işlem görüyor.

Küresel Borsalar Karışık Seyrediyor

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,10, Nasdaq yüzde 0,33 düşerken Dow Jones yüzde 0,57 yükseldi. Avrupa borsaları karışık bir görünüm sergilerken gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararına çevrildi. Analistler, yıllık enflasyonun yüzde 3,8’e yükselmesi nedeniyle BoE’nin faizleri sabit tutmasını bekliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Stanford Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Avrupa’nın daha etkili ve verimli bir düzenleme çerçevesi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Asya’da ise Hong Kong hariç endeksler yükseliş kaydetti. Nikkei 225 yüzde 1,5, Kospi yüzde 1,2, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarken, Hang Seng yüzde 0,1 geriledi.

Yurt İçi Gündem: TCMB PPK Özeti Bekleniyor

Türkiye’de ise bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti açıklanacak. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,15 düşüşle 11.165,85 puandan kapanırken, dolar/TL 41,32 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan TCMB, POS komisyon oranlarında değişiklik yaptı. Kredi kartı işlemlerinde oran sabit kalırken, banka kartı ile yapılan işlemlerde azami komisyon yüzde 1,04’e indirildi.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler:

10.00 Türkiye, kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.10 ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması

11.00 Avro Bölgesi cari işlemler dengesi

14.00 İngiltere, BoE faiz kararı

14.00 Türkiye, TCMB PPK özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi

17.00 ABD, öncü endeks verileri