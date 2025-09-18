İstanbul Güngören’de 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina güvenlik gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, sabah 05.00 sıralarında Güven Mahallesi Uçak Caddesi üzerinde meydana geldi. Binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyle uyanan apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.

Sabah saatlerinde 12 dairenin bulunduğu binada yaşayanlar, eşyalarını alarak tahliye edildi. Binanın giriş ve çıkışları zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Apartman sakinlerinden Dursun Eren, yaşadıkları şoku şu sözlerle dile getirdi:

“Balkon çöktü, yapacak bir şey yok. Binayı boşaltacağız, artık kiralık daire bakacağız. Eşyalarımızı taşımak zorundayız.”