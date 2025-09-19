Adana'da tartıştığı komşusu Hakan Akgün’ü (39) tabancayla öldürüp, kızı Azra Akgün’ü (17) ayağından yaralayan Dalyan Çopur (35), adliyeye sevk edildi. Çopur’un, ifadesinde, “Otomobilini, daha önce de uyarmama rağmen sürekli evimin önüne park ediyordu. Yine park etti. Uyarınca kavga çıktı, ben de tabancayla vurdum” dediği belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan Akgün, iddiaya göre komşusu Dalyan Çopur’un evinin önüne otomobilini park etti. Çopur ile aracını çekmesi için uyarıda bulunduğu Akgün arasında önce, ardından da kavga çıktı. Kavgada Çopur, belindeki tabancayı çıkarıp, Akgün’e ateş etti. Baş, karın ve göğsüne 7 mermi isabet eden Akgün, yere yığıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de Akgün’ün kızı Azra Akgün’ün ayağına isabet etti. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Akgün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kızı Azra Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan hemen sonra yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Dalyan Çopur, ifadesinde, “Otomobilini, daha önce de uyarmama rağmen sürekli evimin önüne park ediyordu. Yine park etti. Ayrıca yüksek sesli konuşuyorlardı. Yine uyarınca kavga çıktı, ben de tabancayla vurdum” dedi. İşlemleri tamamlanan Çopur, adliyeye sevk edildi.