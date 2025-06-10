Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı İşler, Kurban Bayramı tatilinde turizm sektörünün yoğun doluluk yaşadığını açıkladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde talebin yüksek olduğunu belirten İşler, Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak, Seferihisar’ın yanı sıra Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık gibi popüler destinasyonlarda otellerin doluluk oranlarının yüzde 90 ila 100 arasında seyrettiğini söyledi. Alaçatı, Çeşme ve Foça bölgelerinde bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını ifade etti.

İşler ayrıca yabancı turist ilgisinin arttığını vurgulayarak, Türk turizminin artık kırılganlığı geride bırakarak küresel pazarda ilk beş arasında yer alan önemli bir endüstri haline geldiğini dile getirdi.