Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) ile Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin karbon nötr hedeflerine katkı sunmak ve havacılık sektöründe karbon salımını azaltmak amacıyla önemli bir iyi niyet anlaşmasına imza attı.

Tüpraş, THY’ye yerli sürdürülebilir havacılık yakıtı sağlayacak

Tüpraş tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Rafinerisi’nde üretilecek sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), THY’ye temin edilecek. Bu anlaşma, Türk Hava Yolları’nın yurt içinde SAF tedarikine yönelik imzaladığı ilk iş birliği olma özelliğini taşıyor.

Tüpraş, İstanbul Havalimanı gibi kritik noktalara jet yakıtı sağlayan ana tedarikçi konumunda bulunuyor ve Türkiye’nin toplam jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık %74’ünü karşılıyor. Şirket, 2021 yılında duyurduğu "Enerjimiz Geleceğe" vizyonu kapsamında, 2026 itibarıyla İzmir Rafinerisi’nde SAF üretimine başlamayı hedefliyor.

Yüzde 87 daha az karbon salımı hedefleniyor

Bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilmesi planlanan sürdürülebilir havacılık yakıtının, yaşam döngüsü boyunca geleneksel jet yakıtına göre karbon emisyonunu %87’ye kadar azaltabileceği belirtiliyor. Üretilecek SAF’ın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından oluşturulan CORSIA programı ile tam uyumlu olacağı ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirileceği vurgulandı.

Tüpraş Genel Müdürü Yelmenoğlu: “SAF üretiminde Türkiye’nin lideri olacağız”

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, THY ile imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamada bulundu:

“İzmir Rafinerimizde mevcut üretim altyapımızı kullanarak 2026’da SAF üretimine başlamayı planlıyoruz. Üretim kapasitemizi 300 bin tona çıkarmak için yeni bir ünite kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yıl sonuna kadar nihai yatırım kararını vermeyi hedefliyoruz. Bu iş birliği, yalnızca sürdürülebilir yakıt tedariki açısından değil, Türkiye’nin bu alandaki teknoloji ve üretim yetkinliğinin gelişmesi açısından da kritik öneme sahip.”

Yelmenoğlu ayrıca, Tüpraş’ın 2050’ye kadar karbon nötr bir enerji şirketi olma hedefi doğrultusunda yeşil hidrojen, sıfır karbonlu elektrik üretimi ve sürdürülebilir rafinaj gibi alanlarda yatırımlarına devam ettiğini vurguladı.

THY Genel Müdürü Ekşi: “Sürdürülebilirlik en önemli önceliklerimizden biri”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise iş birliğinin hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayacağını belirtti:

“Sürdürülebilirlik, Türk Hava Yolları için operasyonel mükemmellik kadar hayati bir öncelik. Filomuzu modernleştirmenin yanında, alternatif ve çevreci yakıt kullanımına da ağırlık veriyoruz. Tüpraş ile yapılan bu iş birliği, sadece SAF teminini değil, Türkiye'nin sürdürülebilir yakıt üretim altyapısını da güçlendirecek. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda çevresel performansımızı her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.”