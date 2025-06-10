6 Haziran’da Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda yaşanan olayda, havuz makine dairesindeki elektrik sistemlerinin havuza tehlikeli şekilde yakın olduğu ve tesisatta nem birikmesi bulunduğu belirlendi. Bilirkişi heyeti, Başkan Zeyrek’in ıslak zeminde çıplak ayakla bulunduğunu ve 68-80 volt arasında dalgalanan, öldürücü seviyedeki bir elektrik akımına kapıldığını tespit etti.

Koruma Vardı Ama Çalışmıyordu

Rapora göre, havuzun makine dairesinde kaçak akım koruma sistemi vardı ancak zamanla korozyona uğrayarak işlevsiz hale gelmişti. Daha da çarpıcısı, Zeyrek’in villasının ana elektrik şalterinde hiçbir kaçak akım koruma önlemi bulunmuyordu.

İhmaller Zinciri Mercek Altında

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve 20'den fazla tanığın ifadesi alındı. 2 kişi şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi. Bilirkişi raporunun son haline, yapıya ait ruhsat bilgileri ve teknik eksikliklerle ilgili detaylar da eklenecek. Tüm bu bilgiler, olası ihmal iddialarını destekleyebilir nitelikte.

Savcılık Raporu Bekliyor

Tamamlanmak üzere olan raporun, kısa süre içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi ve soruşturmanın yönünün bu teknik bulgular doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.