İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, El-Ehli Arap Hastanesi’nin vurulmasına ilişkin, “Hastane Hamas karargahı olarak kullanılıyordu ve saldırıda hiç ölen olmadı" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, El-Ehli Arap Hastanesi’nin vurulmasına ilişkin, “Hastane Hamas karargahı olarak kullanılıyordu ve saldırıda hiç ölen olmadı” iddiası doğru değildir. İsrail 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, Gazze’de çalışır durumda olan son hastane olan ve bir milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunan El-Ehli Arap Hastanesi’nin kabul ve acil servis binasını vurmuş ve saldırı sonucunda hastane tamamen işlevsiz hale gelmiştir. Hastanedeki hayati tehlikesi bulunan ağır hastalar da dahil olmak üzere tüm personelin tahliye edilmesi için çağrıda bulunan İsrail ordusu bu çağrıdan yalnızca 20 dakika sonra hastaneyi vurmuştur.

Al-Jazeera’ya röportaj veren Yusuf Ebu Şakran, vücudunun çoğu yerinde ağır yanıklar olan çocuğu ve eşi ile beraber saldırıdan yalnızca iki dakika önce kaçabildiklerini ifade etmiştir. Hastaneyi işleten Anglikan Kilisesi'ne bağlı Kudüs Episkopal Piskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, tahliye edilen hastalardan olan bir çocuğun oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da çocuğun hayatını kaybettiğini doğrulamış, durumu kritik olan kırk hastanın nakillerinin hala gerçekleştirilemediğini aktarmıştır. İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıları meşru göstermek için, “hastanelerin karargah olarak kullanıldığı” yalanını ortaya atmaktadır.

Benzer iddialarla 36 hastane, 80’den fazla sağlık merkezi ve 140’tan fazla ambulans İsrail saldırılarının hedefi olmuştur. İsrail saldırılarının kasıtlı bir biçimde, Gazze'deki sağlık çalışanları ve sağlık alt yapısını da hedef aldığı, birçok uluslararası kuruluş tarafından doğrulanmıştır. İsrail'in saldırılar sonrası yürüttüğü birçok dezenformasyon kampanyası, Merkezimizce ifşa edilmiştir. El-Ehli hastanesinin müdürü Fadel Naeem, hayati önem taşıyan acil, radyoloji, laboratuvar ve merkezi eczane bölümlerinin de tahrip edildiğini söylemiştir. Böylece İsrail’in sivil halka hizmet eden sağlık kuruluşlarını kasıtlı olarak vurduğu da gözler önüne serilmektedir.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan bu yana 1574 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 115 Filistinlinin de yaralandığını duyurmuştur. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."

İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, El-Ehli Arap Hastanesi’nin vurulmasına ilişkin, “Hastane Hamas karargahı olarak kullanılıyordu ve saldırıda hiç ölen olmadı” iddiası doğru değildir.



İsrail 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, Gazze’de çalışır… pic.twitter.com/UReRY67s73 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 14, 2025