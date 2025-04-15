Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden ve koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Harun Algül'ü tebrik ediyorum. Harun Algül’ün başarılarının devamını diliyorum. Kadınlar 55 kiloda yarışan sporcumuz Cansel Özkan’ı da elde ettiği bronz madalyadan dolayı kutluyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”