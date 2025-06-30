Basın İlan Kurumu, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak mevzuat değişikliği hazırlığı kapsamında tüm paydaşların görüş ve önerilerini almaya hazırlanıyor.

Kurum, yürütülecek mevzuat çalışmaları öncesinde bugüne kadar ülke genelinde 11’i bölge, 3’ü il düzeyinde olmak üzere toplam 14 toplantı gerçekleştirdi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda 558 gazete ve 267 internet haber sitesinin temsilcisiyle bir araya gelinerek basının sorunları tartışıldı ve katılımcıların görüşleri alındı.

Görüşler Dijital Ortamda Toplanacak

Bölge toplantılarına katılamayan ya da düşüncelerini daha ayrıntılı iletmek isteyen basın mensupları için Kurumun internet sitesi bik.gov.tr üzerinden çevrimiçi bir form oluşturuldu. 1 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak form aracılığıyla, Elde edilecek talep ve görüşler, 2025 yılı Kasım ayında gerçekleştirilecek Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na getirilmesi planlanan düzenlemeler kapsamında değerlendirilecek.

Erkılınç: “Dinlemediğimiz Kimse Kalmayacak”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, sürecin temelinde katılımcılık ilkesinin olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Hiçbir zaman ‘biz yaptık oldu’ anlayışıyla hareket etmedik. 2023 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmeliğin hazırlık sürecinde de Anadolu’yu karış karış dolaşarak 820’nin üzerinde gazete ve internet haber sitesinin temsilcileriyle bir araya geldik. 2024 yılında sahadan gelen talepler doğrultusunda önemli güncellemeleri hayata geçirdik. Şimdi de sektörün mevcut ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni bir düzenleme sürecine giriyoruz.Mevzuat hazırlıklarımız kapsamında görüşünü iletmek isteyen her paydaş için çevrimiçi formumuzu erişime açıyoruz. Bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelinde 2 binin üzerinde basın kuruluşu ve 7 binin üzerinde basın çalışanına hizmet verirken, yeni dönemde yönetmeliklerin daha katılımcı ve ihtiyaç odaklı bir şekilde şekillenmesini hedefliyor.