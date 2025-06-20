Etimesgut Belediyesi, son günlerde Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ve belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak vatandaşlardan para veya yardım talebinde bulunulduğu yönünde çok sayıda ihbar aldığını açıkladı.

Belediye yetkilileri, bu tür taleplerin kesinlikle belediye tarafından yapılmadığını belirterek, vatandaşların bu kişilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu doğrudan belediyeye bildirmeleri istendi.

Etimesgut Belediyesi, kamuoyunun dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmasını ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ettiğini ifade etti.