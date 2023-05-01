Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında işçilere seslenerek, “Sevgili işçi kardeşlerim, geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002’de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüzü canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

