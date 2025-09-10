Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından yayımlanan izinli giriş listesi tartışma yarattı. 31 isimden oluşan listede tek bir kadının yer almaması dikkat çekti.

'Kadınların iradesi yok sayılıyor'

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, duruma sert sözlerle tepki gösterdi. Tanal, “Kadın olsa da bu liste meşru değildir. Ancak zihniyetin ne olduğunu göstermesi açısından paylaşıyorum. Kayyum dahil otuz beş ismin tamamı erkek. Bu rastlantı değil; kadınları siyaset ve toplumdan silme planının açık göstergesidir” dedi.

Kadınların yok sayılmasının Cumhuriyet’in temel değerlerine aykırı olduğunu vurgulayan Tanal, “Cumhuriyet Halk Partisi kadınların mücadelesiyle kurulmuş, kadınların emeğiyle büyümüştür. Kadınsız CHP, kadınsız Cumhuriyet düşünülemez. Bu liste yalnızca kadınları değil, halkın iradesini de yok sayan darbeci bir anlayışın kara lekesidir” ifadelerini kullandı.

“Ne CHP kadınsız bırakılabilir ne Cumhuriyet kadınsız yaşayabilir” diyen Tanal, kadınların iradesini hedef alan bu uygulamaya karşı dimdik duracaklarını belirterek, “Teslim olmayacağız” mesajını verdi.