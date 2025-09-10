Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki ilkokulları ziyaret ederek, birinci sınıf öğrencilerine eğitim materyali hediye etti.

Öğretmen ve velilerle sohbet eden Kaymakam Bakır, 'Belediyemizin kırtasiye desteği öğrencilerimize güzel bir sürpriz oldu. Tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyorum.' dedi.

Başkan Demirbaş ise her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime destek verdiklerini belirtti.

Demirbaş, 'İlkokula başlayan öğrencilerimizi sevindirmek, ailelerimize destek olmak için kırtasiye seti dağıtımı yaptık. Eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. İlçemizdeki 57 okulumuza her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılımız tüm ülkemize hayırlı olsun.' diye konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.