İstanbul Valiliği'nin 'Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali' projesi kapsamında, Yıldırım ailesinin katkılarıyla yaptırılan 4 derslikli Bahçelievler Dursun Yıldırım Anaokulu hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 10 yıllık nüfus ve aile yılıyla birlikte anaokulları ve kreşler aslında bunun tam merkezine gelmiş oldu." dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise, "Bugün yine bizim için heyecan verici bir vesileyle biraradayız. En güzel yatırım geleceğe olan yatırımdır. İnsana olan yatırımdır. "diye konuştu.

İstanbul Valiliği'nin bin hayırseverin desteğiyle hayata geçirdiği 'Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali' projesi sürüyor. Proje kapsamında Bahçelievler'de Dursun Yıldırım Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katıldı.

Programda anaokulu öğrencisi Fadime Esma Çavuş 'Okulumuz' adlı şiiri okudu ardından da Emlak Konut İlkokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi yaptı. Tören sonrası Binali Yıldırım’a hediye takdim edildi.Dualar eşliğinde kurdela kesildikten sonra fidan dikimi yapıldı ardında da açılışı yapılan anaokulu gezildi.

'OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 90'LARA GELDİ'

Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Türkiye eğitim alanında da çok büyük adımlar attı. Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 10'lardan yüzde 90'lara geldi. Lise eğitimi yüzde 40'lardan yüzde 90'lara geldi. Sınıf başına düşen öğretmen sayımız, öğrenci sayımız dünyanın en gelişmiş ülkelerini yakaladı. Bugün halihazırdaki öğretmenlerimizin yüzde 80'den fazlası son 25 yılda atandı. Yapılan binaların yarıdan fazlası son 25 yılda yapıldı. Dolayısıyla her geçen günümüz daha iyiye gidiyor. Bütün bu başarılarda yine imzası olan isimlerden biri de Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'dı. Kendisinin çok güzel bir sözü var; 'Bugünümüz dünümüzden iyi, yarınımız da bugünümüzden iyi olacak' diyor. Eğitimle ilgili çok küçük bir istatistik daha vermek istiyorum nereye gittiğimize dair. Zaman zaman kendimize karşı eleştirdiği bonkör övgüde maalesef cimri olabiliyoruz. Dört yılda bir yayınlanan uluslararası endeksler var. Bunlardan bir tanesi TIMS 4 ve 8’inci sınıflarda matematik ve fen bilimlerinde öğrencileri ölçüyor. 2023 yılındaki sonuçlara göre Türkiye bizlere örnek olarak gösterilen Finlandiya gibi, İngiltere gibi, Norveç gibi ülkelerin önünde kategorilerde 2’nci, 7’nci ve 10’uncu olmuş bir ülke. Yarınımızı bugünden daha iyi noktaya getirmek için var gücüyle çalışan isimlerden biri de Sayın Bakanımız Yusuf Tekin. Onun önderliğinde Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle bilimi, rasyonaliteyi ama bunu yaparken manevi değerlerimizi iyi insan olmayı merkeze alan bir çalışmayı hayata geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.

'OLAĞANSÜTÜ BİR DESTEK VERDİNİZ'

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Sayın Başbakanım, sizin hem başbakanlığınızda hem bakanlığınızda birçok alanda yenilikler oldu. Eğitimde özellikle interneti sizin bakanlığınız döneminde okullarımız tanıdı. Teknoloji sınıflarına olağanüstü bir destek verdiniz, onlarla tanışmış oldular. Tabii hem siyaset öncesinde hem siyaset yaptığınız dönemde hem de sonraki dönemde bilginizi, birikiminizi, sosyal çevrenizi milletimizin hayrına, devletimizin hayrına kullanıyorsunuz, kullanmaya devam ediyorsunuz. Bundan önce sizlerin himayesinde hanımefendiyle birlikte 81 ilde Kızılay ile birlikte anaokulları yaptınız. İstanbul'da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 10 yıllık nüfus ve aile yılıyla birlikte anaokulları ve kreşler aslında bunun tam merkezine gelmiş oldu. Büyükşehirlerde çalışan hanımefendiler başta olmak üzere birçok engel sayabiliriz ama nüfusun artmamasının bir sebebi de özellikle çocuklarımızın vakit geçirebileceği, eğitim alabilecekleri, çalışırken birilerinin onlara bakabileceği, o çekirdek ailenin getirdiği sıkıntıları ortadan kaldıracak bu tür okullar. İstanbulumuzda da 16 milyona yaklaşan nüfusuyla 3 milyona yaklaşan öğrencimizle kreşlerin ve anaokullarının yaygınlaşmasıyla birlikte bir nebze de olsa, bu 10 yıllık nüfus artırma milletimizin devletimizin beka meselesi olan bu meseleye çok önemli bir katkı sunulmuş olur. Sizlerin liderliğinde Erkan Bey ve arkadaşları sağolsunlar" dedi.

'İNSANA YAPILAN YATIRIM DEVAM EDER'

Burada bir konuşma yapan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün yine bizim için heyecan verici bir vesileyle biraradayız. En güzel yatırım geleceğe olan yatırımdır. İnsana olan yatırımdır. Yol yaparsınız, köprü yaparsınız, bina yaparsınız. Bu yatırımın bir ömrü var. 50 sene bilemedin 100 sene; ama insana yapılan yatırım nesilden nesile ilahi nahiye devam eder. Onun için iki proje üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi Semiha Hanım'ın riyasetinde başlatılan başbakanlığım döneminde '81 ile 81 Anaokulu' Kızılay Bayrağı ile yapılan anaokulları projesi. Bu proje büyük oranda tamamlanmaya yaklaştı. 70 civarında yapıldı. Yarın da yine bu okullardan bir tanesinin Muğla Dalaman'da açılışını gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle hayırseverlere bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum; teşekkür ediyorum. Bugün açacağımız anaokulu biraz daha özel. Sayın Valimizin başlattığı onun öncülüğünde başlatılan bir anaokulu. Yani 'Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali' projesi kapsamında yapılan bir anaokul. Özellikle projeyi başlatan değerli Valimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.