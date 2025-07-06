Ak Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kısa süre içinde iki CHP'li belediyeye daha operasyon düzenleneceğini ileri sürdü.

Ancak Tayyar, bu paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırdı. İddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama ya da doğrulama gelmezken, operasyonların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. CHP cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.