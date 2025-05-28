“Sahadaki Yayıncılarla Birebir Temas Halindeyiz”

Genel Kurul'un açılışında konuşan Cavit Erkılınç, kurumun sadece merkezden değil, yerelden gelen taleplere de kulak verdiğini belirtti. “Afyonkarahisar’dan başlayarak Antalya, Adana, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır’da düzenlediğimiz toplantılarda toplam 517 gazete ve 235 internet haber sitesi temsilcisiyle görüştük” diyen Erkılınç, dijital iletişim formu aracılığıyla daha fazla geri bildirim alacaklarını açıkladı.

Yönetim Kurulu Teklifleri Gündeme Alındı

Toplantının ilk oturumunda, Yönetim Kurulu’nun teklifleri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Başkanlık Divanı seçimlerinin ardından Genel Kurul Gündemi belirlendi. İstifa nedeniyle boşalan bir Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçim sonucunda Evren Başar yeni üye olarak seçildi.

Komisyonlar Çalışmalarına Başladı

Toplantının devamında, İlan İşleri Komisyonu, Hukuk İşleri Komisyonu ve Mali İşler Komisyonu üyeleri belirlendi ve çalışmalarına resmen başladı. Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporları da okunarak Kurul’un bilgisine sunuldu.

Kararlar 30 Mayıs 2025'te Alınacak

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 2. Genel Kurul Toplantısı’nın son oturumu 30 Mayıs 2025 Cuma günü yapılacak. Bu oturumda, komisyonlar tarafından değerlendirilen teklifler oylanarak nihai kararlar alınacak.