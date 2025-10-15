Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak’ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, 3 ev ile 4 samanlığın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangın, Rasim K., Muhittin Y. ve Recep D.’ye ait, birbirine bitişik evlerde başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki samanlıklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonucunda yangın güçlükle söndürüldü. 3 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.