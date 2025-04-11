Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, dikkat çeken ve toplumsal değerleri merkezine alan bir etkinliğe imza attı. "Barış Abi Ne Dersin Bu Zamane İşlerine" temasıyla gerçekleştirilen “Bir Dünya Barışı” adlı program, izleyicilere hem müzik dolu hem de duygu yüklü anlar yaşattı.

Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın öncülüğünde hayata geçirilen program, Barış Manço'nun toplumsal mesajlarla dolu şarkılarından ilham alınarak hazırlandı. Programın çıkış noktası, TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Yarışması’na Barış Manço temalı projeyle katılan öğrencilerin elde ettiği Bölge İkinciliği derecesi oldu. Bu başarı, projeyi daha geniş kitlelerle buluşturma fikrinin temelini oluşturdu.

Bu özel etkinlikte yalnızca Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğrencileri değil, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ve Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri de yer aldı. Farklı yaş ve özelliklerdeki öğrencilere empati, iş birliği ve toplumsal farkındalık kazandırmayı amaçlayan etkinlik, katılımcılar arasında anlamlı bir dayanışma ortamı yarattı. Senaryo içinde toplumsal değerlerin işlendiği, müzik dinletileriyle zenginleştirilen bu özel program izleyicilerden tam not aldı. Barış Manço’nun eserleri eşliğinde geçmişten günümüze köprü kuran program, genç kuşaklara barış, dostluk ve kardeşlik mesajları iletti.

Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığına, Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulu’na, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Müdür Fatih Aşkın, "Barış Manço’nun mesajları bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bu projeyle onun değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.