Kaza, saat 21.30 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Ezine’den Çanakkale’ye seyir halinde olan Can Polat Ş. yönetimindeki 17 GA 585 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Gül’e çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahit Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Cahit Gül’ün cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Can Polat Ş.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA