Burdur'da araziye atılan cam kırıklarından çıktığı tahmin edilen arazi yangınında 4 dönüm alan zarar gördü, 6 ağaç ve 12 asma ağacı yandı.

Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi 3. Küme Evleri mevkisindeki arazide saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Cam kırıklarının mercek etkisi oluşturması sonucu kuru otların tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevleri söndürdü. Yangında yaklaşık 4 dönüm alan küle döndü, 6 ağaç ve 12 asma ağacı zarar gördü.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, vatandaşları ot, anız ve arazi yangınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yaz aylarında kuru otların yangına neden olma riskinin arttığını vurgulayan Ballak, cam ve cam kırığı gibi materyallerin doğaya bırakılmaması gerektiğini söyledi. (DHA)