Borsa İstanbul’da dün satış baskısının etkili olduğu işlemlerin ardından BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 düşüşle 9.008,87 puandan tamamladı.

Yeni güne ise pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 68,14 puan artarak yüzde 0,76 yükselişle 9.077,01 puana ulaştı.

Sektörel bazda incelendiğinde, açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi ise yüzde 0,45 oranında değer kazandı. En çok yükseliş gösteren sektör yüzde 2,26 ile inşaat olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör ise yüzde 6,09 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.

Yurt İçi Gündem: Enflasyon Verileri Bekleniyor

Piyasalarda gözler bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs 2025 enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayıs ayında ortalama yüzde 2,10 artacağını öngörüyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, nisan ayında yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 36,17 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 olarak şekillendi.

Küresel Piyasalar Belirsizlik Etkisinde

Küresel piyasalarda ise ticaret tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlamaları zorlaşmaya devam ediyor. ABD’de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avro Bölgesi’nde ise Tüketici Fiyat Endeksi ve işsizlik oranı verileri yakından takip edilecek.

Teknik Görünüm: 9.100 ve 9.200 Direnç, 9.000 ve 8.900 Destek Seviyesi

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanların ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.