Süper Lig’de ilk yarıda oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Kayserispor ise ligde ilk yarıda 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 15 puan ve averajla 16. sırada haftaya girdi.

Beşiktaş’ta Eksikler Dikkat Çekiyor

Beşiktaş’ta Kayserispor maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Wilfred Ndidi , Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele etmesi nedeniyle forma giyemeyecek.

Tiago Djalo, sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.

Ayrıca takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva’nın da maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.

Siyah-Beyazlılarda 8 Maçlık Yenilmezlik Serisi

Beşiktaş, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 8 maçta yenilgi yaşamadı.

Siyah-beyazlılar bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup ederken; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kayserispor karşısında kart görmeleri halinde Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Kayserispor’a Karşı Büyük Üstünlük

Beşiktaş, Süper Lig’de Kayserispor ile oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ayrıca Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son 4 maçta gol yemedi.

Sergen Yalçın’ın Kayserispor Karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Kayserispor’a karşı ligde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Yalçın, Kayserispor’a karşı aldığı tek yenilgiyi 2019-2020 sezonunda 3-1’lik skorla aldı. Sonraki üç maçta ise rakibini 2-0, 3-1 ve 4-0 mağlup etmeyi başardı.