Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Velux Konutları, bir kez daha kavga olayıyla gündeme geldi. Site içerisinde birçok alışveriş merkezi ve kafenin bulunduğu bölgede dün gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, erkekler arasında yumruklaşmalar yaşanırken, olayın büyümesiyle birlikte kadınlar da kavgaya karıştı. İki kadın arasında da sözlü tartışma ve itişmeler dikkat çekti.

VELUX'da oturanlar bıktı!

Kısa süreli arbede site güvenliklerinin müdahalesiyle sona erdi. Ancak bu tarz olayların Velux Konutları'nda sık sık yaşandığını belirten site sakinleri, duruma tepki gösterdi. Hatta videoda konuşan site sakinin yakını "Sen buradan taşın, güvenli değil" ifadelerini kullandı

Velux Konutları, özellikle sosyal yaşam alanlarının yoğunluğu nedeniyle sık tercih edilen bir yerleşim yeri olsa da, yaşanan bu tür olaylar site güvenliği ve huzur konusunda soru işaretleri yaratıyor.