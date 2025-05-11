Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, "O Ses Türkiye" yarışmasında finale kalarak büyük bir başarıya imza atan Mamak'ta yaşayan İkizler Band'ı kutlayarak, tüm Mamak halkını bu akşamki final programında destek vermeye çağırdı. Şahin, İkizler Band'ın Mamak’ın gururu olduğunu belirterek, "Bu pırıl pırıl gençler sahnede bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Hep birlikte onlara destek olalım ve bu başarıyı daha da büyütelim," dedi.

Bu akşam saat 20.00’de başlayacak final programında SMS ile oy verme süreci başlayacak. Canlı yayında açıklanacak SMS numarasıyla İkizler Band’a oy vermek için Mamaklılardan büyük bir destek bekleniyor.

Gündüz, Mamak halkına seslenerek, "Haydi Mamak, bu akşam tek yürek olalım! Alkışlarımız ve desteğimiz İkizler Band’ın yanında olsun," diye konuştu.

O Ses Türkiye’de finale kalan İkizler Band, sahnede hepimize büyük gurur yaşattı!



Bu akşam saat 20.00’de final heyecanı başlıyor.

Mamak’ın bu pırıl pırıl gençlerini hep birlikte destekleyelim.



Final programı sırasında SMS ile destek süreci başlayacak.

Canlı yayında açıklanacak… pic.twitter.com/UFq7fiPKOt — Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) May 11, 2025