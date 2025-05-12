Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ilçede Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin düzenlediği atış yarışmasına takip etti. Başkan Güngör'ün etkinliğe ilişkin ifadeleri şöyle: "Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Derneğinin her sene geleneksel olarak düzenlediği atış yarışmalarını yerinde takip ederek yarışmacı hemşehrilerimize başarılar diledik. Bu etkinlikte emeği geçen başta Dernek Başkanı Sayın Yener Samur'a ve yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Derneği Nedir?

Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Derneği, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, avcılık ve atıcılık sporlarına ilgi duyan bireyleri bir araya getirerek bu alanlarda etkinlikler düzenlemektedir. Dernek, Nallıhan Belediyesi ile iş birliği yaparak çeşitli atış yarışmaları ve turnuvalar düzenlemektedir. Bu etkinlikler, hem yerel halkın katılımını teşvik etmekte hem de farklı illerden gelen sporcuları bir araya getirmektedir. Ayrıca, Nallıhan Genç Avcılar Derneği adıyla faaliyet gösteren başka bir dernek de bulunmaktadır. Bu dernek, 2023 yılında düzenlediği Tek Kurşun Atış Yarışması ile dikkat çekmiştir.