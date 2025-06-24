Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, ilçe sakinlerinin şikayet ve istekleri konuşuldu. İlçenin daha iyi bir noktaya gelmesi için canla ve başla çalışan muhtarları dinleyen Başkan Güngör, mahalle mahalle sorunlarını dinledi.

Başkan Güngör'ün ifadeleri şöyle: "Belediye bahçemizde mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdiğimiz bu verimli toplantı için katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.