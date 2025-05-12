Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürdükleri çalışmalar başarılarla devam ediyor. 2025 yılının ilk 4 ayında gümrük muhafaza ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen 2 bin 349 farklı operasyonda 16,5 milyar TL değerinde uyuşturucu madde, kaçak eşya ve hayvan ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirilen 2 bin 349 farklı operasyonda; 11,4 ton uyuşturucu maddenin, 71 milyon 221 bin tütün, tütün mamulü ve içkinin, 28 milyon 476 bin tekstil malzemesinin ve 17 milyon 936 bin çeşitli eşya başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tekstil ürünlerine kadar çok çeşitli kaçak eşyanın ele geçirildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık % 76 artış sağlandı

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamının oluşmasına neden olarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmeyeceği ifade edildi. Bu yıl sürdürülen faaliyetler sonucunda elde edilen kaçak malzeme ve canlı hayvan bedelinde geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 76 artış sağlanmış ve 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirilmiş durumda.

Nisan ayı bazında % 231 artış sağlandı

Nisan 2025 boyunca gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 231 artış sağlandı ve 3,9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme arasında; 1,4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya, 211 lüks araç başta olmak üzere muhtelif eşya bulunuyor.